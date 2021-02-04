Afyon’da 2 kişide mutasyonlu Covid-19 tespit edildi

Afyonkarahisar’da koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürerken, kentte 2’si pozitif mutasyonlu virüs 7’si temaslı olmak üzere 9 kişi karantinaya alındı. Mutasyonlu virüs taşıyanlardan birisinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da pandemi dolayısı ile alınan önlemler ile vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanırken dün yapılan Covit-19 testlerinde ise 2 kişide mutasyonlu Covit-19’a rastlandı. Kente merkezinde yaşadıkları öğrenilen kişilerden birisi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken bir diğeri ise evinde karantinaya alındı.

Olay üzerine testleri pozitif çıkan 2 kişi ile temaslı oldukları belirtilen 7 kişide ayrıca evlerinde karantinaya alındı. Evlerinde karantinada olan 1 ‘i pozitif 7’si temaslı olan şahısların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. (İHA)