Adana’da FETÖ/PDY operasyonu: Eski polis memuru tutuklandı

Adana’da MİT ile polisin düzenlediği ortak operasyonda FETÖ/PDY’den hüküm giymiş eski polis memuru Memet Öztunç (54), yakalandı.

MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmanın ardından FETÖ/PDY’den arananlara yönelik operasyon düzenledi. ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Memet Öztunç’un saklandığı adres belirlendi. Ekipler, Öztunç’u gizlendiği evde baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)