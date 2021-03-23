Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 2 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

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