Adam çok kral bir kralmış…

Ne demişti eski bilgeler:

“Et tekrarı ahsen, velev kane yüz seksen…”.

Günümüz Türkçesiyle:

Yüz seksen kere bile olsa tekrar et zira tekrar güzeldir…

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Pek çoğunuzun bildiğinizden eminim…

Ancak…

“Belki” bilmeyen vardır diye…

Tekraren anlatmak ihtiyacını duydum…

Zira…

Hatırlamak kadar…

Hatırlatmak da güzeldir…

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Yıl 1750 idi…

Prusya Kralı II. Frederick, Almanya’nın kuzeydoğusunda, Havel Nehri üzerinde kurulu Postdam şehrinden geçiyordu…

Mütevazı ama çevresi çok güzel bir değirmen gördü…

Adeta büyülenmiş gibi durup bahçeye:

Baktı…

Baktı…

Baktı…

Ve…

“Bu değirmenin olduğu yerde bana bir saray yapın” deyip yürüdü gitti…

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Talimatı alanlar değirmenin kapısını çaldılar…

O günün şartlarında “yaşlı” sayılacak bir adam açtı kapıyı…

Merakla baktı bu şık giyimli kişilere…

Kral’ın değirmeni satın alacağını söylediler…

“Satılık değil” dedi yaşlıca adam…

Bunun üzerine…

Belki de 50 değirmen kurulabilecek kadar yüksek bir fiyat önerdiler…

“Hayır” dedi adam, “satmıyorum…”.

Adamları kralın yanına varıp:

“Bütün ısrarlarımıza ve rüyasında bile göremeyeceği kadar çok altın teklif etmemize rağmen satmıyor” dediler…

Kral:

“Değirmenciyi bana getirin” dedi, “Bir de ben konuşayım…”.

Yaşlıca adamı Kral’ın huzuruna çıkardılar…

II. Frederick, nazik bir dille değirmenciye sordu:

“Bu kadar yüksek bedele rağmen neden satmıyorsun?..”.

“Değirmen bana atadan kaldı” diye başladı konuşmaya yaşlıca adam ve devam etti: “Ben de onu çocuklarıma bırakacağım…”.

Kral, gülümsedi…

Bu defa ses tonuna ve bakışlarına “Kral kibri” yükledi:

“Boşuna inat etme ve unutma ki ben Kralım ve bütün bu toprakların sahibiyim… İstersem değirmenini para vermeden de alabilirim…”.

Yaşlıca Değirmenci de gülümsedi:

“Asıl sen unutma” deyip devam etti: “Berlin’de de hakimler var… Alamazsın… Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar Kral bile olsa adaletten üstün değildir…”.

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Herkesin çok öfkeleneceğini zannettiği Kral şöyle dedi:

“Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar; kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz…”.



Hukuk ayıbı

Canlarım…

Bir Kral’ın:

“Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar; kral bile, olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz…” deyişinden 270 yıl sonra…

Bir Savcı…

Hem de…

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Pek çok mafya bozuntusu İranlı, Suriyeli ve Afgan ortalığı haraca keser…

Rejim düşmanı AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile…

Adı rüşvet skandalına karışan Zehra Taşkesenlioğlu…

Halen…

Meclis’te görev yaparken…

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TSK’ya atılan iftiranın soruşturulup…

Gerçeklerin ortaya çıkmasını talep ettiği için gözaltına alınan…

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın:

Tutuklamasını istedi…

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Ve…

Ülkemizin uluslararası hukuk sıralamasında daha da gerilemesine sebep olacak kararı:

Yargıç da onayladı…

Yapabilecek bir şeyimiz yok…

Fincancı tutuklandı…

Dünün tweeti

Türker Ertürk

@Orsatramola

TTB Başkanı Fincancı ‘Yetmez ama evet’ demişti ve sonunda kurbanı oldu ama böyle demiş olması ona karşı yapılan hukuksuzluğa oh çektiğimiz anlamına gelmez.

Kaçma-delil karartma şüphesi olmayan birisinin gözaltına alınması hukuksuzluktur ve kitleleri korkutmak için yapılmaktadır.

Sebebi neymiş

MB, 2022 yılı enflasyon tahmin oranını:

%60.4’ten %65.2’ye…

2023 sonu için ise:

%19.2’den %22.3’e yükseltti…

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O halde…

Dijital torunlarımdan Erhan Bahar’dan gelen fıkrayı sizlerle de paylaşabilirim…

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Doktor, yanık tedavisi gören hastaya sordu:

“Sizin yanıktan daha fazla kırık kemiğiniz var, neden?..”.

Hasta cevap verdi:

“Kürekle söndürdüler Doktor Bey…”.

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Yanık = enflasyon…

Kürek = faiz…

Maganda

İbrahim Tatlıses, her gördüğünde sarılıp ellerini öptüğü…

Ve hemşerisi olarak…

Kendisine acayip destek veren Eşref Fakıbaba’nın…

Eski görüntülerini paylaşıp şöyle dedi:

“Üstü kalaylı, altı vay vaylı teneke Fako…”.

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Bu saygısız insanımsıya sorsanız…

Evlendiği kadınlarının sayısını hatırlayamaz…

Ama…

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Milletvekilliğinden istifa edip…

İYİ Parti rozeti takan temiz bir siyasi ahlâka:

Lâf ediyor.

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Git işine be maganda…

Güzel haber

Mahkeme, TELE 1’in yayınlarının üç gün süreyle durdurulması kararının yürütmesini durdurdu….

Gerekçe şöyle:

“İşlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamaz…”.

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Demek ki:

Ankara’da da (Halen) hâkimler var(mış…).