Acun Ilıcalı, Hull City’i satın aldı
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Acun Ilıcalı, Hull City’i satın aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü’nü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı açıklandı.

İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’nin yeni sahibi belli oldu. Tarihinde daha önce Premier Lig’de de mücadele etmiş olan Hull City Kulübü’nü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı açıklandı.

Hull City resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Acun Ilıcalı tarafından satın alma işleminin noktalandığı belirtildi.

Hulll City, İngiltere Championship’te 23 puanla 19. sırada bulunuyor.

(İHA)

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