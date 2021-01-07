ABD’li gazeteci ulusal muhafızların Pence kontrolünde olduğunu iddia etti

ABD’li gazeteci ve politika danışmanı Mike Hanna, Washington’daki olaylara müdahale eden ulusal muhafızlarının kontrolünün Başkan Trump’ta olmadığını iddia ederek, “Ulusal Muhafızları Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yönetiyor” ifadelerini kullandı. Capitol polisi de yaptığı açıklamada, “Kongre binasındaki tehlikenin kalktı” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre’ye girmesiyle başlayan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Mike Hanna, Washington’daki olaylara müdahale eden Ulusal Muhafızları ABD Başkanı Trumpın yönetmediğini iddia ederek, “Ulusal Muhafızlar Trump değil, Yardımcısı Mike Pence yönetiyor” ifadelerini kullandı. Hanna konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Savunma Bakanı Vekili, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına yetki verenin Trump değil Başkan Yardımcısı Pence olduğunu doğruladı” ifadelerini kullandı.

CAPİTOL POLİSİNDEN “TEHLİKE KALKTI” AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu Capitol polisinin açıklamasında, “Kongre binasındaki tehlikenin kalktı” denildi.

Seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilen Kongre binasının temizlendiği duyuruldu. Yetkililerin güvenlik tehditinin ortadan kaldırıldığına dair bildiri yayınladığı ifade edildi.

TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KONGRE BİNASI BASMASI

ABD Başkanı Trump’ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresi’ne yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması’nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı. Trump’ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamıştı. Kongre’nin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. (DHA)