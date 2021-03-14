ABD’de bir partide silahlı çatışma çıktı: 2 ölü, 13 yaralı
Haberler Dünya

ABD’de bir partide silahlı çatışma çıktı: 2 ölü, 13 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde bir partide yaşanan arbede, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Olay, ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde meydana geldi. Park Manor semti yakınlarında bir partide çıkan kavga önce arbedeye, daha sonra da silahlı çatışmaya dönüştü.

Chicago Polis Departmanından yapılan açıklamada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

(DHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
ABD’de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu

ABD’de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu

Madrid’deki en büyük uyuşturucu çetesine baskın

Madrid’deki en büyük uyuşturucu çetesine baskın

Kuzey Kore ve ABD’yle ilgili bomba iddia

Kuzey Kore ve ABD’yle ilgili bomba iddia

ABD’de bir partide silahlı çatışma çıktı: 2 ölü, 13 yaralı
Dünya