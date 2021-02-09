ABD’de 75 meteor ‘online müzayede’ ile satışa çıktı

ABD’deki New York merkezli müzayede şirketi Christies internet üzerinden 75 meteoru 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkardı.

ABD’deki New York merkezli müzayede şirketi Christies 75 meteoru internet üzerinden satışa çıkardı. Satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Aydan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Christie’s müzayedsi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde” diye konuştu.

(DHA)