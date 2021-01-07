ABD’den flaş OHAL kararı: Süre uzatıldı
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ABD’den flaş OHAL kararı: Süre uzatıldı

ABD’de başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

ABD’de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkent Washington DC’de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi’ne zorla girmişti.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. (DHA)

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