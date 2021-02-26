ABD hazine tahvil getirileri sert yükseldi

ABD Hazine tahvil getirileri, salgın başladığından bu yana en yüksek seviyesine sıçradı.

ABD tahvil faizleri sert yükseldi. Bunun nedeni olarak ülkedeki ekonomik beklentilerinin artması ve enflasyon endişelerinden kaynaklanan satış baskısının devam etmesi gösteriliyor. Hazine tahvil getirileri, salgın başladığından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 1,614 ile bir yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra bir miktar gerilese de kısa vadede yükselişe işaret ediyor.

ABD’de ekonomik beklentilerin bir göstergesi olarak görülen iki ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri arasındaki getiri farkı 2015’ten bu yana en yüksek seviye 141 baz puana kadar yükseldikten sonra 137 baz puanda görülüyor.

(İHA)