A Milli Futbol Takım, Litvanya’ya konuk olacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında Litvanya’ya konuk olacak.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki ilk müsabakasında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya’ya konuk olacak. Milli takım, Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Litvanya ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328’i resmi, 277’si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

Novak Simovic düdük çalacak

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta LFF Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 21.45’te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic’in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. (İHA)