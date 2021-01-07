8 terörist etkisiz hale getirildi
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8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPGli teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPGli teröristi daha takip eden komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)

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