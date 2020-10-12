7 ülkeden Facebook’a “uçtan uca şifreleme” eleştirisi

Facebook’un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri ve pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savunan ABD ve İngiltere başta olmak üzere 7 ülke sosyal paylaşım sitesine tepki gösterdi.

Popüler uygulamalar birer birer gizlilik ayarlarında yeniliğe gidiyor. WhatsApp’ın ardından Facebook da uçtan uça şifreleme sistemini kullanmaya başladı. Facebook’un uçtan uca şifreleme uygulamasına ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada´nın ardından Japonya ve Hindistan’dan da eleştiri geldi. 7 ülke Facebook’un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri dahil pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savundu. Facebook ise eleştiride bulunan ülkelere milyarlarca insanın mahremiyetini korumayı amaçladığını kaydetti.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Facebook’u eleştiren 7 ülke sosyal paylaşım sitesinin şifreli mesajlara erişim sağlamak için güvenlik hizmetlerinin kullanması için bir arka kapı sağlamasını talep eden ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada, “Teknoloji şirketleri, şifrelenmiş ürün ve hizmetlerinin tasarımına, uygun yasal yetkilerle hareket eden hükümetlerin okunabilir ve kullanılabilir bir formatta verilere erişebileceği mekanizmaları dahil etmelidir” denildi.