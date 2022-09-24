6’lı masanın ruhuna el-Fatiha!..

CHP kulisleri çok hareketliydi…

CHP üst kadrosunda ağırlıklı bir kesim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de grup toplantında kesin olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edeceğini iddia ediyordu…

Gelişmeler bu iddiayı doğrular nitelikteydi ama yine de temkinli gazetecilik gereği ihtiyatlı olmayı yeğledim…

Ve nihayet dün… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir’de gerçekleşen toplantısında, “Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor buna inanın. Ve yine buna inanın bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük, doğruluk, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, bu sözlerinin ardından bombayı patlattı;

“Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.”

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Siyaset gündemi yeniden alabora olurken gözler, cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen isimlere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi. İki isimde hiiç vakit geçirmeden sosyal medyadan gayet net açıklamalar yaptı;

Ekrem İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş, “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım” dedi.

Bana sorarsanız, iki isimde cumhurbaşkanlığı yarışında havlu attı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’a havlu attırdı demek belki daha doğru bir ifade olur. Daha da ilerisi hakkında tahminlerimi sual ederseniz şöyle derim;

Ekrem İmamoğlu, kısa vadede siyaset geleceğinin stratejisini CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak üzere kuracak…

Mansur Yavaş’ın son dönemde CHP üst kadroları ile arasının iyi olmadığını Ankara’da sağır sultan bile biliyor. Sanılanın aksine Yavaş’ın İYİ Parti ile arasında doku uyuşmazlığı var. İddiamı kanıtlamak için sizlere çok sayıda geçmişten ve hatta yakın zamandan somut örnekler verebilirim ama bu bugünkü yazının konusu değil. Mansur Yavaş, bir daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yeni arayışlara girebilir. Hiç aklınıza gelmeyecek sürprizlere ilerisi için hazırlıklı olun derim. Ne demek istediğimi anlayan anladı!..

Bu arada, “Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun yanındayım” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i de kimse yabana atmasın. Sürprizleri sevenler bir yere not alsın…

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ben hazırım” çıkışından sonra İzmir’deki konuşmasını bazı medya organlarını “ Kılıçdaroğlu’ndan partisine mesaj” diye yansıttı.

Yook öyle değil!..

Kemal Kılıçdaroğlu mesajı herkese verdi… “Bay Kemal” Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesin olarak ilan etti. Hem de CHP ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın ikinci tur ilk toplantısını beklemeden…

Bana sorarsanız, altılı masanın artık hiçbir hükmü kalmadı. Bundan sonra eğer toplanırlarsa formaliteden öte geçmez… “Masa devrildi mi”, “Masayı kim devirdi” veya “Masayı kim devirir” sorularının tartışılması bile boşa enerji tüketiminden öteye geçmez!..

Kısa bir süre önce gündeme düşen manidar bir haberle devam edelim;

–Halk Tv’den İsmail Saymaz da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD’nin başkenti Washington’a gideceğini belirtti.

Saymaz, konu ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun kendisine şu açıklamalarda bulunduğunu söyledi:

“Bir kere şunu söyleyeyim, muhalefetteyken, prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız, ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir, ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette.

Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti. Ülkemiz de bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada.

Ben de, o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim.

Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız. Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var. Bu yüzden iyi insanların bir araya gelmesi şart. Bunu yapacağız.”

Bununla birlikte Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun, “Amerika’da bir devlet görevlisiyle veya bir bakanla buluşmayacağını, bunun yerine aktivistlerle buluşacağını” söylediğini aktardı.

(Kaynak; ODA TV. Son Güncelleme:22.09.2022 23:59)

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Gazeteci İsmail Saymaz bu haberi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir konuşmasının hemen öncesinde yaptı.

“Bay Kemal” NOKTAyı koydu…

Ne diyelim?..

Hayırlara vesile olur İnşallah!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.