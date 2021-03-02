3 puandan fazlası

Öyle bir lig yarışı yaşanıyor ki, fiziksel ve psikolojik anlamda ayakta kalmayı başaran, kırılma anlarını lehine çevirebilen takım şampiyon olacak. Akyazı’da pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması da iki takım açısından kırılma maçı gibiydi. Trabzon deplasmanı öncesi uçurumun eşiğine gelen Fenerbahçe, biraz olsun nefes aldı. Haftalardır sessiz ve derinden ilerleyen Trabzonspor ise sezonun en kritik maçını kaybetti.

Sarı-lacivertliler, galibiyeti daha çok istediğini, mental ve taktiksel anlamda maça daha iyi hazırlandığını ve motive olduğunu gösterdi. Erol Bulut’un hamlelerine karşı Abdullah Avcı’nın pasif kalması da Trabzon’un mağlubiyetine zemin hazırladı.

Kaybedecek bir şeyi olmayan Fenerbahçe, sezonun en cesur futbolunu oynayıp bunun karşılığını da fazlasıyla aldı.

Kısacası doğru hazırlık, doğru taktik ve doğru motivasyon Fenerbahçe’yi hem zirve yarışına bağladı hem de şampiyonluğa olan inancı arttırdı. Yani aslında sarı-lacivertliler Trabzon’da 3 puandan fazlasını kazandı.

Fenerbahçe’nin şampiyon olması için geçmesi gereken iki rakibi var. Bu nedenle hata yapma şansı yok. Trabzon’daki enerjiyi ligin kalanında sürdürmesi gerekiyor.