2 Ekim Koç Dolunayı: Tansiyon yükseliyor

27 Mart- 5 Nisan arası doğan Koç

27 Haziran- 5 Temmuz arası doğan Yengeç

30 Eylül – 7 Ekim arası doğan Terazi

27 Aralık- 5 Ocak arası doğan Oğlak burçları

Dolunay’dan bireysel olarak daha fazla etki alacaktır

Ekim ayı gezegen hareketleriyle önemli bir ay. Zorlu, sert, kışkırtıcı günlere hazır olalım. Geçen hafta sizlerle paylaştığım gibi sonbahar hareketli zamanları önümüze getirmeye başlamışken, 2 Ekim Perşembe günü saat 00.05’ te Koç burcunda meydana gelecek Dolunay, en önemli gökyüzü görünümlerinden biri olacak. Koç- Yengeç aksında meydana gelen Dolunayla birlikte Güneş’in Terazi burcu yolculuğu öncü burçların aktivasyonunu öne çıkaracak. Ne demek bu? Yeni başlangıçlar için harekete geçmek, değiştirici ve dönüşümü tetikleyen enerjiler görünür olacak.

An haritasında Dolunay’da söz sahibi olan Koç burcunun yöneticisi Mars’ın retro harekette olması ve Chiron etkisiyle duygusal yaralarımız, yaşamdaki eksikliklerimiz, hüzünlerimiz, acılarımız tetiklenebilir. Aile içinde geçmişten gelen bazı can sıkıcı konular açılabilir ve sesler yükselebilir. Hak, hukuk konularında adaletli davranmazsanız ‘karma’ yakanızı bırakmayacaktır. Dolunay haritasında Yengeç burcunun yükselmesiyle aile kadar vatan, millet, halkın güvenliği, ülke güvenliği de aynı oranda önem taşıyacaktır.

Bireysel anlamda öfkeyi kontrol altına almak şart. Fazla özgüvenli, gemileri yakarak değil, kontrollü gidenin kazanacağı bir dönemdeyiz unutmayalım! İş anlaşmalarınızda, atılacak imzalarınız, sözleşmeleriniz varsa aman dikkatli hareket edin. Yalanlara ve arkanızdan çevrilebilecek olaylara karşı temkinli olun. Her işinizi iki kere kontrol edin.

Chiron acıyı temsil ettiği kadar şifalanmayı da anlatır. Sağlıkla ilgili gündemler ortaya çıkarken, global olarak Pandemi’ nin artışına, rakamların yükselmesine şahit olabiliriz. Toplumsal anlamda virüsün güçlü etkileri insanlığı zorlayabilir.

Artık kişisel hayatımıza, kendimize, lafta değil büyük bir özenle dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklığımıza çok dikkat etmeli, güçlendirmeli, iyi beslenmeli ve gerektiği takdirde vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin, mineral takviyeleriyle bedenimizi depolamalıyız. Artık gökyüzü riskli hareketlerden kaçınmayı, sadece kendimizi değil tüm toplumu düşünerek hareket etmemiz gerektiğini bize salık veriyor. Doktorları, sağlık çalışanlarını onların özverili mücadelecisini bu dönem sıkça konuşacağız.

Mars’ın retrosu, Güneş’in sert açıları ekonomik anlamda zorlukları, bazı şirketlerin iflaslarını, bazı işyerlerinin küçülmesini, bazı şirketlerin kapanmasını ve buna bağlı işten çıkarılmaları, iş kayıplarını gündeme getirebilir. Ülkelerin liderlerinin zorlanması, suikastler, savaş enerjileri açığa çıkabilir.

Ülkemizin haritası da aynı oranda riskli. Türkiye haritasının Mars burcu Terazi olduğundan, içinden geçtiğimiz Mars retrosu haliyle güvenlik, asker, ordu konularında zorlanmalar ortaya çıkarabilir. Askeri hareketlilik gündeme gelebilir. Yunanistan konusu ılımlı durumun ötesine geçerek yüksek voltajlı durumlara sebebiyet verebilir. 15 gün boyunca etkisini gösterecek olan Dolunay enerjisi 9- 14 Ekim tarihleri arası gerçekleşecek Mars- Plüton karesiyle çatışmalar, patlamalar, savaş gibi durumları ortaya çıkarabilir. Global olarak toprak hareketleri, volkanik patlamalar, yangınlar aktifleşebilir.

Sağlıkta iskelet sistemi, dizler, dişler, migren ağrıları hassasiyet taşıyabilir.

Koç Dolunayı, sonbahar ekinoksu dönemiyle birlikte, aksayan işleri ele alarak yeni başlangıçlara hazırlanma zamanını bizlere gösteriyor. İşler ağır da ilerlese niyet önemli. Cesaret kaybedilmemeli. Hiçbir işim hızlı ilerlemiyor, yürümüyor demeyin, durum ortada. Sadece sizi değil tüm dünyanın içinden geçtiği düzen değişimlerini hatırlayın. Yeni bereketlere, gerçek mutluluğunuza odaklanın.

Sağlık ve şifa dilerim.

Mutlu Pazarlar.

Hayatında karışıklık istemiyorsan eşyaları aldığın yerde, insanları da hak ettiği yerde bırakacaksın. / FUZULİ

2 EKİM KOÇ DOLUNAYININ YÜKSELEN BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Yükselen burcunuzda gerçekleşecek Dolunayla hayatınızla ilgili bir kararı duyurabilirsiniz. İkili ilişkilerle ilgili, aşk, evlilik gibi konularda yeni kararlar, başlangıçlar ya da ayrılıklar gündeme gelebilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza bu dönem özen gösterin. Eklem, kas, migren rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Bedeninizi ve

ruhunuzu dinlendirin.

BOĞA: Fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınıza bu dönem dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Kendinizi endişeli ve yorgun hissedebilirsiniz. İçe dönebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık sorununuz varsa şifalanma yaşayabilirsiniz. Bedeninizi bu dönem dinlendirin. Dolunay, iş hayatınızda hoşunuza gitmeyen bazı olumsuz haberleri, netleşmeleri ve dönüşümleri meydana getirebilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edin.

İKİZLER: Kariyer ve meslek konularında netleşmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda yeni gündemler, bazı hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Genel olarak hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde tamam- devam gibi sürüncemede giden konular netleşebilir. Sosyal medya konularıyla uğraşanlar için planlar ve yeni hedefler gündeme gelebilir. Arkadaş ilişkilerinde, sosyal çevrenizle bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

YENGEÇ: Toplumsal statünüz, iş ve mesleki konularda yeni kararlar söz konusu. Kariyerinizin oldukça önem taşıyacağı bir döneme giriyorsunuz. Çalışmalarınızda başarı kazanabilirsiniz. Kimileriniz ilişkilerinde yeni başlangıçlara doğru giderken, kimileriniz de ayrılık kararı alabilirsiniz. Duygusal konularda, ailevi konularda bazı zorlanmalar ortaya çıkabilir. Kendi sağlığınız ve ebeveynlerinizin sağlığına dikkat edin.

ASLAN: Kariyer anlamında yeni fikirlerinizi ve oluşumları duyurabilir, tanıtımlar yapmak isteyebilirsiniz. Yurtdışı, şehir dışıyla ilgili iş ve mesleğiniz bağlantılarınız varsa bazı yol ayrımları getirebilir, ya da bir sorunu çözmek için yardım arayışlarına girebilirsiniz. Kardeş, komşu, yakın arkadaşlarla ilgili gündemler, ticari iş bağlantılarında gelişmeler yaşanabilir. Eğitim konuları, akademik, kişisel gelişim gibi eğitimler alabilirsiniz.

BAŞAK: Maddi konularda kaygılarınız gündeme gelebilir. Kredi, borç, vergi, tazminat, alacak verecek konularında gündemler oluşabilir. Aile, eş, vb. ortak kazanımlarınız varsa maddi tablonuzda bazı netleşmeler de yaşayabilirsiniz. Dolunay parasal anlamda bazı güçlükleri çözmeniz adına size tamamlanma ve farkındalık getirebilir. Sağlığınıza özen gösterin ve dikkat edin.

TERAZİ: İkili ilişkilerinizde gökyüzü sizi sakinliğe davet ediyor. Tartışmalara ve öfke dalgasına karşı temkinli olun. Aşk, evlilik, ortaklık, arkadaşlar konularında hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bazı davalarla ilgili gelişmeler ve sonlanmalar yaşanabilir. Bazı bitişler söz konusu olabilir. Geçmiş problemlerinizi çözmek için harekete geçin. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kazalara, sakarlıklara dikkat edin.

AKREP: Sağlığınız ön planda. Kronik bir rahatsızlığın nüksetmesi, ya da var olan bir sorunun tedavi yoluna gidilmesi söz konusu olabilir. Çalışma arkadaşları, meslek hayatınız, işiniz, hizmet aldığınız kişilerle ilgili sizi zorlayan konularda bazı netleşmeler yaşanabilir. Rutinlerinizi düzenlemek, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, kilo vermek, spora başlamak için uygun zamanlar.

YAY: Aşk ve ilişkilerde dönüşümler olabilir. Sanatsal yetenekler ve hobilerle ilgili bir türlü başlatamadığınız girişimleri başlatabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatı, eğitimi bu dönem sizin için önem taşırken, sorumluluklarınız artabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için bazı yeni haberler söz konusu olabilir. Sosyal hayatınızda bazı değişimler kopuşlar yaşanabilir. Yatırımlarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Aile, ev, yuva konularında sıkıntılar, bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Evlilik, ayrılık ya da çocuk sahibi olmak gibi değişim gerektiren kararlar alabilirsiniz. Ebeveynlerinizin bazı sağlık sorunları meydana gelebilir. Taşınabilir, gayrimenkul alım satım konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tadilat, tamirat işleri gündeme gelebilir. Ev içi kazalara, sağlığınıza dikkat edin.

KOVA: Zihninizin çok aktif olduğu bir döneme giriyorsunuz. Yaşamınızdaki bazı kararları yeniden gözden geçirip, eksiklikleri tamamlayacağınız bir dönem. Yakın arkadaşlar, akrabalar, kardeşlerle ilgili bazı gündemler karşınıza gelebilir. Ya da onların gündemlerine dahil olabilirsiniz. Eğitimle ilgili bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.

BALIK: Finansal anlamda bazı zorlanmalar yaşanabilir. Geleceğe dair maddi anlamda kaygılarınız artabilir. Bütçenizi gözden geçirin, harcamalarınıza bu dönem dikkat edin. Bazı beklediğiniz paraların elinize geç ulaşması söz konusu olabilir. Gelir-gider dengeniz, yatırımlarınız, iş hayatınız konusunda bazı sorunlarla yüzleşebilir, çözmek için destek arayabilirsiniz.