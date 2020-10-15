Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama: 14 Ekim Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu

Hafta üç kez canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Zengin olma hayali ile kuponlarını yapan vatandaşlar, MPİ Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek istiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 14 Ekim tarihli 32. çekiliş sonuçları şu şekilde: 14-26-28-62-74-84 joker 21

ÇILGIN SAYISAL LOTO SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 60 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.