12 milyon liralık siber dolandırıcılık: 7 kişi tutuklandı
Haberler Gündem

12 milyon liralık siber dolandırıcılık: 7 kişi tutuklandı

Gaziantep’te, 31 farklı internet sitesinden, sahte icra veya ceza dosyası kapatma ile sosyal medyada reklam verip yatırım ve bahisle yüksek kazanç vaadinde bulunma gibi işlemlerle 124 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı tespit edilip yakalanan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 farklı internet sitesinden kendilerini avukat, postane ve adliye çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, sahte icra veya ceza dosyası kapatma, uzlaştırma bedeli isteme ile sosyal medya sitelerinde reklam vererek yatırım ve bahisle yüksek kazanç vaadinde bulunup, 6 ayda 124 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı bilgisini aldı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 13 şüpheliyi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 15 cep telefonu, 20 sim kart ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Mansur Yavaş’tan Ankara’da sağanak yağış uyarısı

Mansur Yavaş’tan Ankara’da sağanak yağış uyarısı

Dört kişinin yaralandığı kazada 16 yaşındaki sürücü alkollü çıktı

Dört kişinin yaralandığı kazada 16 yaşındaki sürücü alkollü çıktı

Anadolu leoparı yeniden görüntülendi

Anadolu leoparı yeniden görüntülendi

12 milyon liralık siber dolandırıcılık: 7 kişi tutuklandı
Gündem