105 yaşındaki öğretmenden mebuslara ATATÜRK dersi!..

Olayı duyunca çok etkilendim…

Bugüne kadar varlığından haberiniz olmayabilir. TBMM’de yapılan en faydalı işler arasında rahatlıkla sayabilirim…

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu.

Giderek yaşlanan bir nüfusumuz var. Çok yerinde bir karar alınarak bu komisyon kuruldu. Çalışmalarına 1 Haziran’da başladı 31 Aralık’ta sona eriyor. Komisyon, huzurevlerini ziyaret ediyor, yaşlıların sorunlarının çözümü hakkında belediyelerin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler topluyor, ilgilileri dinliyor. Komisyon Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Erol Kaya, “Birleşmiş Milletler (BM), yüzde 10’luk nüfusu eğer 65 yaş üzerine çıktıysa yaşlı toplum olarak görüyor ve Türkiye de bu skalaya girmiş durumda. Türkiye’de artık yaşlı toplumumuz var” diyor.

Yaşlı nüfusun aynı zamanda iyi bir şey olduğuna işaret eden Kaya, “Bu şu demek: Demek ki sağlıkla yaşlanan, ömrü uzayan bir nüfusumuz var” ifadelerini kullanıyor. Erol Kaya’nın verdiği şu bilgilerde dikkat çekici;

“Türkiye’de yaşlı bakımıyla ilgili dünyaya model olacak kadar çok kaliteli hizmetler sunuluyor. Bunu övünerek ifade edebiliriz. Özellikle Amerika’da terminal döneminde verilen hizmetlerde çok ciddi sorunlar var. Hem pahalılık açısından hem de hizmetin kalitesi açısından. Ama ülkemizde güzel hizmetler veriliyor. 434 huzurevimizde veya yaşlı bakım merkezimizde 25 bine yakın insanımızı misafir ediyoruz. Bu fevkalade iyi bir rakam. Kapasitemiz de şu anda yüzde 70’ler seviyesinde.”

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Yazının can alıcı bölümüne geçmeden önce komisyon üyelerini de tanıtmakta fayda var;

Başkan Erol Kaya (AKP-İstanbul), Başkanvekili İbrahim Halil Fırat (AKP-Adıyaman), Sözcü Lütfiye Selva Çam (AKP-Ankara), Katip Abdurrahman Başkan (MHP-Antalya), üyeler Müzeyyen Şevkin (CHP-Adana), Kemal Peköz (HDP-Adana), Arife Polat Düzgün (AKP-Ankara), Yavuz Subaşı (AKP-Balıkesir), Mustafa Esgin (AKP-Bursa), İmam Hüseyin Filiz (İYİ Parti-Gaziantep), Dilşat Canbaz Kaya (HDP-İstanbul), İffet Polat (AKP-İstanbul), Nazır Cihangir İslam (CHP-İstanbul), Cemal Bekle (AKP-İzmir), Sefer Aycan (MHP-Kahramanmaraş), Emine Zeybek (AKP-Kocaeli), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (CHP-Manisa), Neslihan Hancıoğlu (CHP-Samsun), Semiha Ekinci (AKP-Sivas).

Komisyon, yaptığı incelemeler çerçevesinde raporunu yazmaya başladı. Görev süresi dolduğunda komisyon raporu TBMM’ne sunulacak.

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Gelelim yazının can alıcı bölümüne;

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, saha çalışmaları kapsamında Bursa’da Nilüfer İlçesi’ndeki Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Huzurevi’nde incelemelerde bulundu. Bu anlamlı ziyaret sırasında huzurevinde kalan 105 yaşında olduğu belirtilen bir hanımefendi öğretmen, komisyon üyelerine kısa ama çok anlamlı bir ders verdi;

“ATATÜRK ilkelerinden vazgeçmeyin. CUMHURİYET’e sahip çıkın.”

Komisyon, sorunları dinlemeye gidiyor… O elleri milyon kez öpülesi öğretmen kısaca kendisinin nerelerde görev yaptığından bahsediyor, ATATÜRK’ü gördüğünde 12 yaşında olduğunu söylüyor, huzurevinde çok mutlu olduğunu kaydediyor ve tekrar yazmak istiyorum;

Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak, “ATATÜRK ilkelerinden vazgeçmeyin. CUMHURİYET’e sahip çıkın” diyor.

Daha ne desin?.. Bundan daha güzel ve anlamlı bir ders verilebilir mi?..

Bu olayı, Bursa’daki ziyarete katılan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz’den teyit ettim. Filiz, öğretmenin ismini hatırlayamadı, emekli ilkokul öğretmeni ve 105 yaşında olduğunu söyledi. Filiz, hanımefendi öğretmenin ATATÜRK ve Cumhuriyet hakkında söyledikleri karşında çok duygulandıkları ve etkilendiklerini belirtti.

Ulu önder, Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK, “Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…” derken ne kadar haklıymış.

Yazıyı kaleme alırken, içimden “Keşke AKP Grup başkanvekili Mahir Ünal’da orada olsaymış “dedim.

Utanır mıydı acaba!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.