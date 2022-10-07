10 kişiyle kazanamazsın

Monaco önünde Abdullah Avcı orta sahada ilk 11’inde Bakasetas yerine maç eksiği olan Yusuf Yazıcı’yı tercih etti. Oyuna dengeli başlayan Trabzon’da beklenmeyen hareket defansa yardım için gelen Maxi Gomez’den geldi. Arkasından gelen rakibi kontrol etti ve faulü kazandırdı ama düşerken ayağı rakibin yüzüne kadar uzadı. VAR devreye girdi ağır çekimde pozisyonunu izleyen hakem tereddüt etmeden 11. dakikada kırmızı kartını çıkardı. Bu amatörlük Gomez’e yakışmadı.

Kırmızı kartın verdiği moral bozukluğunu üzerinden atmadan Trabzonspor kalesinde golü gördü. Sahada olanları bizim gibi hoca da izledi, 10 kişi kalan takımına hiç müdahale etmedi. Son haftaların formda oyuncusu Trezeguet tek başına forvet oldu! İlk yarıya noktayı sendeleyerek giden Monaco’lu oyuncuya penaltı çalan hakem koydu.

10 kişi ile mücadele eden Trabzon, defansında gözümüz Vitor Hugo’yu aradı. Sakatlığını tamamen atmış sahanın en iyisi

Hamsik ve Yusuf Yazıcı 56. dakikada oyundan alınınca hocanın da puandan umudunu kestiğini anladık.