ZTK Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.
Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.
Eşleşmeler şöyle;
Alanyaspor – Galatasaray
Fenerbahçe – Rizespor
MKE Ankaragücü – Beşiktaş
Ümraniyespor – Trabzonspor
Gaziantep FK – Konyaspor
Sivasspor – Karacabey Belediyespor
Fatih Karagümrük – Başakşehir
Antalyaspor – Kayserispor
(DHA)
Spor