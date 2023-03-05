Zorunlu arada iyi çalışmışlar

Fenerbahçe de, Kayserispor da zorunlu arayı iyi değerlendirmişler. Oyuncular ikili mücadeleden kaçmadılar kuvvetten düşmediler. Oyunun temposu da iyiydi, özellikle de ilk yarıda.

Fenerbahçe’de Jesus futbolu varyasyonlarla oynamayı öğretmiş. Futbolcular, boşa, atak olsun diye atak yapmıyorlar, çoğalamıyorlarsa geri dönüp set hücumu kuruyorlar. Ayaklarındaki topun değerini biliyorlar, gelişigüzel orta da yapmıyorlar. Duran toplarda bile organizasyon var. Belli ki, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada taktiksel çalışmalara ağırlık vermişler.

Bu oyun tarzı zevkli ve güzeldi ancak gol pozisyonu daha çok olmalıydı. Valencia’nın golü Ferdi’den başlayan organize atakla geldi. Yine bir başka varyasyonda Szalai’nin güzel kafa vuruşunu kaleci Bilal çıkardı. Valencia’nın orta sahadan itibaren mücadele ile zorla, çalışıp, didinip Arda’ya kazandırdığı topu kaleci ile karşı karşıya olmasına rağmen değerlendiremedi genç futbolcu.

İlginçtir Arda, 11’de başladığı az sayıdaki maçta çok da başarılı görünmedi. Jesus, Arda’yı daima 11’de oynatmalı ki genç oyuncu kendini ayarlamasını, konsantre olmayı öğrensin. Ferdi’yi attığı gol nedeniyle özel olarak kutlamak lazım.

Kayseri iyi hazırlanmış ama puan için gücü yetmedi.