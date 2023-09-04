Zorlanmadan kazandı

Beşiktaş lige Sivasspor maçı ile döndü. Kartal’ın belirli bir oyun şablonu var ve bunu her maçta ısrarla sürdürüyor. Takımda eksik olan noktalara yapılan transferler ilk 11’e girmeye başladıkça oyun kalitesi de artmaya başladı. Rashica’dan sonra Chamberlain’in de takıma katılması ile hücum zenginliği yükseldi. Artık Aboubakar topla buluştuğunda asist yapacak arkadaşını bulabiliyor. Tek kale 2-0 biten ilk yarıdan sonra futbola dönen Sivasspor ile ikinci yarı karşılıklı ataklarla tamamlandı.

Maçın hakemi Zorbay Küçük, birleşik hareketteki Rosier’e gösterdiği sarı kart, kontratak pozisyonunu sırf sarı kart vermek için kesmesi ve diğer birçok kararıyla futbolun ruhunu bilmediğini kanıtladı. Yeni transferler yavaş yavaş 11’e katıldığında artık Şenol Güneş’in tek sıkıntısı hangi üç Türk oyuncu ile başlamak olacak.