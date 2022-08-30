Zorla güzellik olmaz

Çatışmalı ve boşanma tehditlerinin olduğu bir evlilikte eşlerde cinsel istek de kalmaz. Peki bir çözüm yolu var mıdır? İşte yanıtı…

Biz normal bir ilişki yaşayamaz mıyız?

SORU:

Eşimle yıllardır hiçbir konuda anlaşamayan ve mutlu olamayan bir çiftiz. Cinsel hayatımız da yok. Eşime karşı hiçbir şekilde cinsel istek duymuyorum. Birbirimize sürekli boşanma tehditleri savuruyoruz. Bir çözüm yolu var mı? N.A./ İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan zor durumda olduğunuz, yıllardır birbirinizi idare ettiğiniz anlaşılıyor. Boşanma tehditlerinin olduğu bir evlilikte cinsel isteksizlik normal ve beklenen bir durumdur. Boşanma ancak bütün çözüm yolları tükendiğinde başvurulacak bir yoldur. Özellikle sizin durumunuzda yıllar içinde gelişen yabancılaşma, doyumlu bir cinsel yaşama giden yolları kapatmış görünüyor. Bununla birlikte cinsel çekim ve yakınlık üzerinde sabırla çalışıldığında yeniden ortaya çıkabilecek duygulardır. Cinsel istek ve haz yakılan bir şömineden çıkan sıcaklık gibidir. Bunun için önce ateş yakmayı öğrenip ondan sonra o ateşin bedenleri ve ruhları ısıtması beklenir gerekir. Sizin evlilik ve çift terapisiyle cinsel terapiyi bütünleştiren deneyimli bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

Bu ameliyat cinsel hayatımı nasıl etkiler?

SORU:

Bir hafta önce böbrek taşı kırdırma ameliyatı oldum, stent takıldı. Bu tür operasyonlar cinsel hayatı nasıl etkiler, ne kadar süre sonra normal cinsel hayatıma dönebilirim? T.E./ İstanbul

CEVAP:

Bu tür bir operasyonun cinsel hayatınız na­sıl etkileyeceği operasyonun türüne, son­rasında gelişen komplikasyon ve iyileşme sürecine bağlıdır. Bu tür ameliyatlar nispe­ten kolay ameliyatlardır ama ne kadar da olsa ameliyat sayıldığı bazı riskleri barındı­rır. Herhangi bir enfeksiyon gelişmemişse, stent çıktıktan sonra kişiler normal cinsel hayatlarına dönebilirler. Başlangıçta yavaş ve dikkatli davranmak gerekebilir. Enfek­siyon gelişmişse kondomla kullanılmaldır. Tekrarlayan operasyonlar kalıcı zararlara yol açabilir, koruyucu ve önleyici tedbirle­rin alınması uygun olur.

Yaş farkı ileride sorun yaratır mı?

SORU:

Erkek arkadaşım benden tam 14 yaş büyük. Ben 26 yaşındayım, kendisi 40 yaşında. Birçok konuda iyi anlaşıyoruz, şimdilik cinsellik konusunda da bir sorun yok gibi. Bu yaş farkı ileride bir sorun yaratır mı? Evlilik gibi önemli bir kararı vermeden önce nelere dikkat etmeliyim. M.T./ İzmir

CEVAP:

Ülkemizdeki evli çiftlerdeki yaş farkına ba­kıldığında çoğunlukla 2-4 yaş arası erkek lehine bir yaş farkı olduğu görülüyor. Sizin durumunuzda ortalamanın biraz üstünde bir yaş farkı var. Yaş farkı, eşlerin uyumu ve sağlık durumuna sorun oluşturur veya oluşturmaz. Cinsel uyum ve cinsel sağlık konusunda biyolojik yaş tek başına belir­leyici olmuyor. Erkek arkadaşınız, yediğine içtiğine dikkat eden, spor yapan, cinselliği seven biriyse sorun yaşamayabilirsiniz. Sizin durumunuzda ilişkinin bütünü içinde bir uyum varsa, aile ve sosyal çevreniz tarafından onaylanan bir ilişki ise içiniz rahat olabilir. Bir evlilik çift terapistinden destek almanız uygun olur.