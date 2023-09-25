Zor galibiyet

Uzun yıllar sonra Beşiktaş gün ışığında bir maça çıktı. Kayserispor karşısında bu sezon alışkanlık haline gelen “İlk yarıda top bende kalsın, pozisyon vermeyim” yavaş oyunu ile boşa geçen bir 45 dakika daha izledik. Beşiktaşlıların beklediği Ghezzal sahada etkili olmaya çalıştıysa da onun da gözleri yanında bindirme yapan Rosier’i aradı.

Beşiktaş’ın canlanmasını sağlayan yediği gol oldu. Sağa sola yan pastan vazgeçip öne oynamaya başlayan Beşiktaş, golcüsü Aboubakar ve yeni yıldızı Chamberlain ile öne geçti. Ön alanda baskı yapmayan orta saha dinamosu Gedson da olmayınca Kayseri beklenenden daha çok pozisyon bulmaya başladı. Bu durum sonucunda Şenol Güneş’ten 3 değişiklik geldi. Fakat oyunu yavaşlatan Amir öne anahtar pas atmadıkça Beşiktaş tempo kazanamayacak. Maçın sonlarında yapılan iki değişiklik de skoru korumaya yönelik olunca temposuz oyunla özellikle son dakikalarda defans yaparak 3 puanı zorlanarak aldı.