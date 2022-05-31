Zor dostum zor!

Beşiktaş, 119 yıllık tarihinde maddi anlamda en çok zorluk yaşadığı bir dönemde. 5 milyar TL’yi bulan bir borç öyle her sene görülecek ya da geçmişte tanık ettiğimiz bir durum değil… Durum bu haldeyken Ahmet Nur Çebi, ikinci dönemine start verdi. Geçmiş dönemle Çebi’nin ilk başkanlık süreci arasında borçlarda bir hayli yükseliş var ama başkan haklı… Pandemi ve döviz kurlarındaki dalgalanma tüm Türkiye’yi etkilediği gibi Beşiktaş’ı da çarptı.

Genel Kurul’da üyelerin Çebi’ye verdiği oy sayısı ve Fuat Çimen’in topladığı oylar elbette bir ‘uyarı’ mesajı… Yeni yönetimiyle hareket edecek olan Ahmet Nur Çebi, bu uyarıyı dikkate alacaktır. Futbol takımındaki başarısızlık ve yanlış transferler bu sezon tekrarlanmamalı. Borç krizini ülke ekonomisine bağlayabilirsiniz ama futbol takımındaki başarısızlıkların bir mazereti olamaz. Sil baştan bir kadro kurulacak ve bu takım zirveye oynayacak. Zor, çok zor. Dünden daha zor…

Benim görüşüm şudur; önce kasayı düşünmek gerek. Beşiktaş’ın geleceğini kurtarmak için yeni kaynaklar bulunmalı. Değeri bulan futbolcu anında satılmalı.