Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 20.12.2022

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
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