Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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