Zirveden nasıl sonuç çıkar?..

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluştular…

Neden?..

“Barışmak, uzlaşmak” için…

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Onlar barışınca…

Erdoğan da parsayı toplayacak/tı…

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“Uzlaşacak, barışacaklar mı?..”.

Bu soruya bir başka soruyla cevap vereyim:

Taraflar samimi mi?..

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Cevabı da kendim vereyim:

Hayır…

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Nereden anlıyorum?..

Çünkü…

Barışmaya, uzlaşmaya niyetleri olsaydı…

Görüşmeler bitene kadar:

Ateşkes sağlanırdı…

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Oysa…

Taraflar görüşürlerken bile…

Bombalamalar devam ediyor…

Taraflar birbirlerini öldürüyor…

Birbirlerinin değerli binalarını yıkıyor…

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Şimdi bir kez daha soruyorum:

“Uzlaşacak, barışacaklar mı?..”

ÖLENLER KİMİN UMURUNDA?..

Çocuk, küs olduğu arkadaşıyla barışması için…

Babasıyla iş ilişkisi olan adamın evine davet edilir…

Gitmek:

Hem istemez…

Hem işine gelmez…

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Annesi ise…

Neden “gitmesi gerektiğini” şöyle açıklar:

“Git oğlum git; babanın adamdan menfaati var…”.

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İstanbul’daki Rusya-Ukrayna buluşması da böyle…

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İki taraf da…

Türkiye’den ekonomik ve stratejik çıkarı olduğu için burada…

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Erdoğan ise…

“Siyasi prim” peşinde…

İKİSİ BİR ARADA OLUR MU?..

Liberal sosyalist veya sosyalist liberal:

Farklı görüşlerin iletişim kurabilmesi demektir…

★

Liberal sosyalist veya sosyalist liberal:

Farklı görüşlerin yardımlaşabilmesi demektir…

★

Liberal sosyalist veya sosyalist liberal:

Farklı görüşlerin uzlaşabilmesi demektir…

★

Liberal sosyalist veya sosyalist liberal:

Farklı görüşlerin paylaşabilmesi demektir…

★

Benim gibi düşünmeyen sosyalistlerle iletişim kurabiliyorum…

Benim gibi düşünmeyen sosyalistlerle yardımlaşabiliyorum…

Benim gibi düşünmeyen sosyalistlerle uzlaşabiliyorum…

Benim gibi düşünmeyen sosyalistlerle paylaşabiliyorum…

★

Ve böylece…

Hem liberal sosyalist…

Hem de sosyalist liberal oluyorum…

YALAKALIKTA ZİRVE…

Ben derim ki:

Ne Putin ne Zelenski umurumuzda olsun?..

Biz, kendi işimize bakalım…

“Aaaa cambaza bak” oyunuyla rejimin değiştirildiğini görmezden gelmeyelim…

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Ama ve ne yazık ki…

Memleketin genelinde:

“Putin kaka, Zelenski cici” diyenler…

Ya da tersini söyleyenler ile…

“Dolar aşağı, faiz yukarı” geyiği yapanlar etkin…

★

Sözümün özü…

İstanbul’daki buluşmadan barış çıkmaz…

Çıksa çıksa…

Yandaş medyaya:

“Erdoğan yalakalığında zirve yapma imkânı” çıkar…

ONLAR NELERİ YEMEDİ Kİ?..

Erdoğan’ın 2023 seçimlerini (Kendisi aday olsa da olmasa da) kazanabilmek için kullanacağı enstrümanlar belli oldu…

★

2022 yılı son ayında:

3600 ek gösterge…

EYT’lilerin (Haklı) talepleri…

Köylüye teşvik primi…

TMO tarafından taban fiyattan satın alma garantisi…

Ve birkaç:

“Gerçeküstü gözlüğü” daha…

★

Kimileriniz:

“İyi ama Dede; bu kesimler bunu yiyecek mi?..” diye sorabilirsiniz…

★

“Bu kesimler” dediğiniz…

JETPA’ya, YİMPAŞ’a, Kombassan’a, İHLÂS’a defalarca aldananlar değil mi?..

BENİM DOĞRULARIM…

İnsanlığın sorunu:

Küreselleşme değil…

İnsanlığın sorunu:

Özelleştirme değil…

İnsanlığın sorunu:

Sistemler de değil…

★

İnsanlığın sorunu:

Kötü insanlar…

Cahil insanlar…

Eğitimsiz insanlar…

Kafatasçı insanlar…

Yobaz insanlar…

★

İletişim kurmayı bilmeyen…

Yardımlaşmayı bilmeyen…

Uzlaşmayı bilmeyen…

Paylaşmayı bilmeyen:

Hem kifayetsiz…

Ama hem de…

Muhteris insanlar…

★

Sürekli olarak, sistemi kötüleyenler ise:

Bilgisiz…

Beceriksiz…

Deneyimsiz…

Muhteris…

Kötü ahlâklı insanları aklama çabasındaki:

İnsanımsılar…

★

Oysa “sistem” dediğiniz ne ki?..

Ya da…

Kötü insan için dünyanın “en iyi” sistemi ne işe yarar?..

★

Öbür tarafta rejim elden gidiyor rejim…

Hem de tepe takla…

★

NOT: Bütün bunlar genel doğru değil elbette…

Ama…

Bütün bunlar: Benim doğrularım…

REJİM GİDERSE GELMEZ…

Bektaşi, bir ramazan günü, yaz sıcağında…

Ve…

Gün ortasında…

Dayamış testiyi ağzına…

Lıkır lıkır su içiyor…

★

Bunu gören Softa, Bektaşi’ye:

“Günahkâr hınzır” diye çıkışıyor. “Bu mübarek günde utanmıyosun da…”.

Bektaşi testiyi ağzından indirip, elinin tersiyle dudaklarını siliyor…

“Beri bak Softa” diyor. “Ramazan bu yıl gider seneye gene gelir ama bu fakir bi kere gitti mi geri gelemez…”

★

Canlarım…

Ekonomik sorunlar benim umurumda bile değil…

Çünkü…

Her türlü sorun bugün çıkar…

Yarın çözülür…

★

Kaldı ki…

Bizdeki ekonomik kriz, sonuç:

Erdoğan ise sebep…

★

İlk yapılacak seçimde…

Erdoğan’ın yerine bu işi başarabilecek birini ve ekibini getirir:

Sorunu çözeriz…

Ama…

★

Rejim (Sistem değil) gitti mi…

(Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devleti) Bir daha geri getiremeyiz…

★

Lütfen artık ipteki cambaza bakmaktan vazgeçelim…

Ellerimizi önce cebimize atıp; paramıza sahip çıkalım…

Sonra da:

Rejimi korumaya odaklanalım…