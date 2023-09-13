Ziraat Türkiye Kupası’nda ön eleme turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda ön eleme turunun kura çekimi yapılırken, maç programı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 17 Eylül Pazar günü oynanacak ön eleme turu karşılaşmalarının programı şöyle:

14.30 Kilis Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kilis 7 Aralık)

14.30 Şırnak İdmanyurdu-Mazıdağı Fosfat (Şırnak Üniversite)

14.30 12 Bingölspor-M. Ölmez Madencilik Hakkari ZAP (Bingöl Şehir)

14.30 Doğubayazıt Futbol-Serhat Ardahanspor (Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz)

14.30 Dersimspor-Kars 36 (Tunceli Atatürk)

15.00 Çarşambaspor-Boyabat 1868 (Çarşamba Şehir)

15.00 Ereğli Belediyespor-Bartınspor (Şehit Vefa Karakurdu)

15.00 Sincan Belediyespor-Yozgat Belediye Bozokspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Kumluca Belediyespor-Niğde Belediyespor (Kumluca İlçe)

15.30 Gölcükspor-Gebzespor (Gölcük Şehir)

15.30 Çorluspor 1947-Altınova Belediyespor (General Basri Asan)

15.30 Yunus Emre Belediyespor-Burhaniye Belediyespor (Necdet Yıldırım Futbol)

15.30 Sökespor-Bigaspor (Söke Şehir)

15.30 Bilecik 1969-Çankırı Saray 18 (Bilecik Şeyh Edebali)

(AA)