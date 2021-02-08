Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde görev yapacak hakemler açıklandı.
Yarın oynanacak Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçında düdük Fırat Aydınus’ta olacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray – A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe
17.45 DG.Sivasspor – FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İH.Konyaspor – Beşiktaş: Ali Palabıyık
(İHA)
Spor