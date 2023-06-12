Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin

61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda’nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed’i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler’in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda’nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Arda’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao’nun ortasında kaleci Muhammed’in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi’nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

39. dakikada Arda’nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia’nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.

51. dakikada Arda’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc’ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.

63. dakikada Lima’nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can’ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj’a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı 7. kez kazandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968’de Altay’ı, 1973-1974’te Bursaspor’u, 1978-1979’da Altay’ı, 1982-1983’te Mersin İdmanyurdu’nu, 2011-2012’de Bursaspor’u ve 2012-2013’te de Trabzonspor’dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir’i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013’te Fenerbahçe’de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

Ali Koç’un ilk kupası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa sevincini yaşadı.

2013-2014’te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014’teki TFF Süper Kupa’yı kazanmasının ardından 9 yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçın çıkacak.

Medipol Başakşehir Avrupa’da yok

Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına gitmek için Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması gereken Medipol Başakşehir, bunu başaramadı.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsil edecek.

Medipol Başakşehir, 3. finalde de kupayı kazanamadı

Medipol Başakşehir, üçüncü finalinde de kupaya ulaşamadı.

İstanbul temsilcisi 2010-2011’de Beşiktaş’a, 2016-2017’de de Konyaspor’a finalde kaybetmişti.

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi

İzmir’in ev sahipliğinde oynanan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan final karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türk sporu büyük bir atılım içerisinde

Bak, Fenerbahçe’nin kazandığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir’e ev sahipliği için teşekkür ederek, Gürsel Aksel Stadı’nın çok harika bir stat olduğunu söyledi.

Final oynayan iki takıma ortaya koyduğu mücadeleden dolayı teşekkür eden Bak, şöyle konuştu:

“Kupayı kazanan Fenerbahçe takımını da tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında başarılar diliyorum tüm takımlarımıza. Güzel bir ambiyans, İzmir de güzel ev sahipliği yaptı. Türk sporu büyük bir atılım içerisinde, statlarıyla, sporcularıyla büyük bir atılım içerisinde. Böylesine güzel bir ortamı bize hazırladığı için sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve bu kupa hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına. Türk sporu çok iyi bir yolda, dün akşam muhteşem bir iş yaptı yine Türk sporu, Türk futbolu. Avrupa Şampiyon Kulüpler finalini organize etti. İstanbul olarak yine tüm dünyaya Türk spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Güzel bir organizasyon oldu. İstanbul’u da tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyon için de İzmir’i ve İzmir seyircisini tebrik ediyoruz.”

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir’in iki güzide takımı ağırladığını dile getirdi.

Her iki takımı da tebrik eden Kasapoğlu, “Fenerbahçe’yi özellikle tebrik ediyorum, kupayı kazanan takım. Taraftarı tebrik ediyorum ve Türkiye’nin en güzel statlarından biri çok özel bir ev sahipliği yaptı. İzmir’imize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. (AA)