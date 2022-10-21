Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, seri başı listedeki 13 Süper Lig ekibi de yer aldı.
Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun önemli marka değerlerinden birinin de Ziraat Türkiye Kupası olduğunu belirterek, “Bu kupaya çok değer veriyoruz. Turnuva, en alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etmesiyle son derece önemli bir misyon sağlıyor. Bu Türkiye‘nin futbol bayramı. En heyecanlı, sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Geçen hafta gördük bunu da. Her köşeden takımların, taraftarla birlikte fair play içinde mücadele ettiği bir turnuva.” dedi.
Federasyon olarak tüm paydaşlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası‘nın değerini daha ileriye taşımak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, “Ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenecek bu turnuva olması için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Yayıncı kuruluş ve sponsor Ziraat Bankası’na da teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükekşi, tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istediğini sözlerine ekledi.
Kura çekiminde eşleşmeler
Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.
Kuradaki eşleşmeler de şöyle:
Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor
Beşiktaş-Serik Belediyespor
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor
Bitexen Giresunspor-Ankaraspor
Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor
Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK
İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK
Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor
Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor
Altınordu-Bodrumspor
Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor
Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
Erzurumspor-Esenler Erokspor
Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor
Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
Göztepe-Bucaspor 1928
Manisa FK-23 Elazığ FK
Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
Yeni Malatyaspor-Uşakspor
Yılport Samsunspor-Adanaspor
(AA)