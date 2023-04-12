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Zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı.

Barış Mahallesi terminal yolunda park halindeki 06 FZ 57 55 plakalı hafif ticari aracın yola çıkmak için manevra yaptığı sırada, 41 ABU 314 plakalı panelvan, 41 P 5446 plakalı servis minibüsü ve 41 P 3434 plakalı servis midibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 6 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(AA)

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