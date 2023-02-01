Zincirleme kazaya neden olan ehliyetsiz TIR şoförü, ‘çok ölü var’ diye kaçmış

Bursa’da 7 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan TIR şoförü Fikret Korkmaz’ın (64) ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. İlk duruşmada, “Daha önce yurt dışında, aracımda uyuşturucu çıkması nedeniyle sürücü belgem iptal edilmişti. Beni işe alan şirket müdürü, bu durumu biliyordu” sözleri ile kendini savunan Korkmaz, çok ölü olmasından korktuğu için olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza, 28 Temmuz 2022de Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesinde meydana geldi. Fikret Korkmaz yönetimindeki 16 EG 314 plakalı TIR kontrolden çıkarak, Osman Aras (55) yönetimindeki 16 T 4011 plakalı taksiye çarpıp, yan yolda park halindeki otomobilin üzerine düştü.

TIR’a yüklü konteyner de taksinin üzerine düşerken, arkalarından gelen 1 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 servis minibüsü ve 1 TIR daha kazaya karıştı. 7 aracın karıştığı kazada taksi şoförü Osman Aras, araçta sıkıştı. Ahmet Durgut, Burak Şalcı ve Yılmaz Aytan isimli sürücüler de kazada yaralandı.

Osman Aras itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aras kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan TIR şoförü Fikret Korkmaz, yakalanıp, tutuklandı.

KAZADAN 2 GÜN ÖNCE 2 KEZ FREN HORTUMU PATLADI

Fikret Korkmaz hakkında, Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 4üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasında sanık Fikret Korkmaz, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı.

Duruşmada olay gününü anlatan Korkmaz, kazadan 2 gün önce 2 kez fren hortumunun patladığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Olaydan 2 gün önce TIR’ı İnegöl’e götürdüğüm sırada Dürdane rampasında fren hortumu patladı. Şirket sahibine söyledim, bir eleman gönderdi ve yaptılar. İnegöl’e devam ettim. Yine İnegöl yolunda tekrar rampa çıkacağım sırada yine fren hortumu patladı. Yine birisi geldi ve tamir etti. Yine sorumlu olan İlyas Beye durumu anlattım. Tamir edeceklerini söyledi. Yine olay günü İlyas beyden aracı Gemlik’te aldım, sorunu giderdiklerini söyledi. Ovaakça rampasında inişe geçtiğim sırada frenin tutmadığını fark ettim. Aracı durdurmak için sağ taraftaki bordür taşlarına doğru yönlendirerek, sürtmek suretiyle hızımı 80den 40a düşürdüm. Ancak düzlüğe geldiğimde iki defa kafam tavana çarptı. Önümde kalabalık bir araç trafiği gördüm. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yan tarafa düştüm. ”

Kazanın ardından çevredekiler tarafından TIR’dan çıkarıldığını, korktuğu için olay yerinden kaçtığını öne süren Korkmaz, “Beni araçtan çıkarıp, caminin avlusuna götürdüler. Elimi yüzümü yıkadığım sırada bir genç, Kazada çok ölü var deyince korkudan olay yerinden kaçtım” diye konuştu.

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLMİŞ

TIR şoförü Fikret Korkmaz’ın kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden taksi şoförü Osman Arasın eşi Dılfuza Achılovaın avukatının, ehliyeti ile ilgili sorusuna Korkmaz, 1978 yılından beri araç kullandığını belirterek, “Benim daha önce yurt dışında aracımda uyuşturucu çıkması nedeniyle sürücü belgem iptal edilmişti. Beni işe alan şirket müdürü Mehmet Bey, bu durumu biliyordu. Beni zaman zaman çalıştırıyordu. Ehliyetim olmadan sürücülük yapıyordum. Kaçmamın sebebi de ölümlü kaza olmasından dolayı korktuğum içindir. Benim sürücü belgem de yoktu, çalıştığım şirkete sürücü belgesi ibraz etmedim” diye yanıt verdi.

KAZADA YARALANAN DOKTOR 6 AYDIR ÇALIŞAMADIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada kazada yaralanan sürücülerin ifadelerine de başvuruldu. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen yaralılardan Dr. Yılmaz Aytan, Aracımla lambalara geldiğim sırada yavaşladığımda kaza meydana geldi. Ben bayıldığım için kazanın ayrıntısını hatırlamıyorum. Kaza nedeniyle sol dirseğimde kırık oluştu. Ameliyat oldum. 6 aydır çalışamıyorum. Yaralanmamdan dolayı maddi zararımı mahkemenize bildireceğim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Mahkeme heyeti, Fikret Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

(DHA)