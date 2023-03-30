Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hakan A. yönetimindeki 63 L 5504 plakalı kamyonla, İlhan Yetim’in (33) kullandığı 80 ADT 557 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 5129 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim (33) ile yanındaki Abdullah Karataş’ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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