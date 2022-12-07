Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığınca, ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Yayımlanan yönetmelikte, “Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir” denildi.

Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek. (DHA)