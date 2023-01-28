Zeytinburnu’nda doğal gaz patlaması
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Zeytinburnu’nda doğal gaz patlaması

Zeytinburnu’nda doğalgaz patlaması sonrası yolda oluşan dev çukur havadan görüntülendi.

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak’ta dün gece saat 21.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası, boru hattı da dahil 4 araç alev alev yandı. Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri gazı keserken, itfaiyede çıkan yangını söndürdü. Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Yolda, yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Öte yandan çevrede bulunan apartmanların camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri patlamanın olduğu yerde barikat ile güvenlik önlemleri alırken, yanan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Mahallede oluşan hasar drone kamerasına yansıdı. (DHA)

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Zeytinburnu’nda doğal gaz patlaması
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