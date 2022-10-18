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Zeytinburnu’nda acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı

Zeytinburnu’nda lokantanın motosikleti ile gezmek isteyen garson, önce kaldırıma daha sonrada yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 58. Bulvarı Caddesi’nde geçen ay meydana geldi. Bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi. Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor. Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor. (DHA)

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