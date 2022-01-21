Zeynep cinayetinde şok iddianame: Annenin tek başına öldürülmesi mümkün değil

İzmir’in Buca ilçesinde annesi Ayşe Vural (59) tarafından öldürülen Zeynep Vural (29) soruşturması ile ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Vural’ın cinayeti tek başına işlenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, baba Saffet Vural (70) ile kardeş Ömer Vural’ın (25) da cezalandırılması talep edildi.

Buca Emniyet Müdürlüğü’ne geçen yıl 17 Mayıs’ta saat 13.00 sıralarında gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural’ın Laleli Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural’ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural’ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural’ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural’ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘YANINA GİDİP DUA ETTİM’

Cinayet ile ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Vural’ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Ömer Vural ve Saffet Vural için de ceza istendi. İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Tutuklu sanık Ayşe Vural savcılık ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısını olduğunu, madde bulabilmek için hırsızlık yaptığını, kendilerine sürekli hakaretler edip, zaman zaman darp ettiğini ve geçmişte birçok kez kızı hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Vural’ın “Bilgisayar odasındayken beni çağırdı. Odaya kusmuştu, temizlerken saçımdan tutup çekti. Beni öldüreceğini düşünüp, korktum ve boynundaki fularından tutup yere doğru çektim. Kızım sert bir şekilde yere düştü. Yerde bulduğum poşeti ağzına bastırdım ve 3-5 dakika kadar bu şekilde tuttum. Ölüp, ölmediğini kestiremedim. Birkaç kez avuçlarını öptüm. Daha sonra Ömer’i çağırarak Zeynep’in bayıldığını ve yatağına kaldırmasını söyledim. Ömer de Zeynep’i alıp odasına götürdü. Zeynep öldükten sonra belirli aralıklarla yanına gidip, dua ettim. Sabah saatlerinde de olayı eşime ve oğluma anlattım. Ardından da gidip teslim oldum” diyerek verdiği ifade iddianamede yer aldı.

‘ANNEM ANLATIRKEN BABAM TEPKİ VERMEDİ’

Diğer sanıkların ifadeleri de iddianamede yer buldu. Tutuksuz sanık Saffet Vural’ın kızı Zeynep’in uyuşturucu madde kullandıktan sonra saldırgan ve geçimsiz bir insan olduğunu, eşi ve oğlu ile sürekli kavga ettiklerini belirttiği ancak kızının öldürülmesiyle ilgisinin bulunmadığını söylediği iddianamede yer aldı.

Vural ifadesinde “Ayşe, olay tarihinde aynı sokakta bulun diğer evimize gittikten sonra saat 22.00 sıralarında Ömer ile haber yollayarak beni evine çağırdı. Gittiğimde Zeynep’in öldüğünü söyledi. Zeynep’in odasını kontrol ettim. Uyuyor gibi görünüyordu. Ertesi günü saat 10.00 sıralarında Ayşe, Ömer ile haber göndererek beni yine eve çağırdı. Gittiğimde polise teslim olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

İddianamede tutuksuz sanık Ömer Vural’ın, “Olay günü annemin Zeynep’in bayıldığını söylemesi üzerine ablamı uyandırmak için kolundan tutup, silkeledim. Tepki vermeyince bayıldığını düşünüp, kucakladım ve yatağına yatırdım. Ertesi gün annemin isteği üzerine babamı çağırdım. Annem, Zeynep’in kendisine saldırdığını bunun üzerine de Zeynep’i boğduğunu söyledi. Annem anlatırken, babam hiç tepki vermedi. Bu nedenle daha önceden olayı bildiği hissine kapıldım” dediği belirtildi.

3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Toplanan deliller ve alınan ifadelerin ardından savcı, sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğuna kanaat getirdi. Savcı eylemin, tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını, her üç şüphelinin gerek kendi ifadeleri içinde gerekse diğer ifadelerinin çelişkili olduğunu, her üç şüphelinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek davranışlarını onaylamadıkları maktul Zeynep Vural’ı boynuna doladıkları ip ve benzeri bir cismi önden arkaya ve yukarıya doğru çekmek suretiyle öldürdüklerini kabul etmesi gerektiğini belirterek, 3 sanık için ‘üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

(DHA)