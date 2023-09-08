Zengine var garibana yok

Gündem transfer, sosyal medya kavgalarıyken bakış açısını başka bir konuya çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ancak ülkenin geleceği olan çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim alma hakkı her konunun üzerinde önem arz etmektedir.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde çocuklarımıza yatırım anlamında çok değerli bir adım attı. Scoutium firmasıyla yapılan anlaşmaya göre Türkiye’de Galatasaray’ın yaklaşık 100 futbol okulunda, yılda oynanacak 5 bin karşılaşma Scoutium ile kayıt altına alınacak ve bireysel olarak yaklaşık 100 bin oyuncu analizi hazırlanacak.

Ülkemizde altyapılarda bu kadar kapsamlı bir analiz atağını görünce gerçekten mutlu oldum. Çocuklarımızın emeklerinin bu şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi yıllardır yapılması gereken bir hamleydi. Anlaşmanın tek yanlış detayı ise Galatasaray yönetimi ile Scoutium firması arasında yapılan sözleşmenin maliyetinin futbol okullarına daha doğrusu velilerin üzerine yıkılmış olması. Galatasaray’ın futbol okullarından sorumlu profesyonelleri futbol okullarına 1000 lira olan bedelin öğrenci başına alınmasını ve bunun bir seçenek değil zorunluluk olduğunu ifade etmişler.

Galatasaray scout sistemi kuruyorsa bunu ya kulüp bütçesinden karşılar ya da artı bir sponsorla anlaşır, bu işin maliyetini hem velilere hem de kulüp bütçesine yüklemez. Semt halı sahalarında yürüyen futbol okulu sisteminde sadece mali durumu üst düzey olan çocuklar eğitim almıyor. Bu okullar sadece zengin semtlerinde bulunmuyor. 1000 liralık bedel bazıları için bir anlam ifade etmeyebilir ancak ay sonunu zor getiren veli ile çocuğunu üzecek bu durum gerçekten hoş olmamış. 1000 lira veren sisteme eklenecek, veremeyen eklenmeyecek mi? Ailesinin ekstra bütçesi yok diye garibanın evladı bu imkandan faydalanamayacak mı?

Futbol okulları Galatasaray için müşteri merkezli mi yoksa altyapıya destek organizasyonu mı? İcraatı doğru olan işin uygulaması tekrar gözden geçirilmeli!