Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Semerkant Zirvesi’nde liderler, toplantı sonrası oturmuşlar bir şeyler yiyor ve içiyorlar.

Kongre merkezinin oturma grupları karşılıklı iki büyük kanepeden oluşuyor. Kanepelerin tekli oturma koltukları yok!

Arka plandaki dünya küresinin aksesuar olarak konulduğu yere bakılırsa Erdoğan ve Aliyev’in oturduğu sandalyeler sonradan getirilmiş.

Herkes Erdoğan’ı dinliyor diyorlar. Doğal değil mi? Birçok devlet adamı bir araya gelmiş sohbet ediyorlar ve doğal olarak her medeni insan gibi biri konuşurken diğerleri dinler.

Kaldı ki tüm dünya, Türkiye’deki iktidarın, ABD’nin bölgemizdeki en sadık ortağı olduğunu biliyor.

Yaratılacak algı için kurgu çok önemlidir.

Algının gerçek gibi gözükmesi için ise fotoğrafın zamanlaması çok önemlidir diye düşünüyorum!

Neyse esas konu bu değil!

Konu, ŞİÖ’nün diyalog ortaklarından olan Ermenistan ile Azerbaycan arasında oluşturulmak istenen Zengezur koridorudur.

Ermenistan’ın en güney eyaleti Syunik ya da Azerilerin dediği gibi Zengezur bölgesinde, İran sınırında açılmak istenmektedir.

Zirve başlamadan önce çıkan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar ise başlatıldığı gibi durdurulmuştur!

ŞİÖ Zirvesi’nde, Erdoğan ile görüşen liderlerin söylediklerinden en çok Putin’in söyledikleri öne çıkarılıyor. Putin’in söyledikleri ayrı bir konu ama yine de ancak bir şaşkının söyleyeceği şeyleri söylüyor!

Biz ABD’nin istediği Zengezur koridoruna gelelim.

Zengezur koridoru, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında açılmak isteniyor. Azerbaycan, Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması kapsamında olduğunu iddia ederek bunu gerçekleştirmek istiyor.

Ermenistan ise ateşkes anlaşmasında, “yol açma” olduğunu, yol açabileceğini ama İran ile komşuluk sınırın yok olmasını istemediğini ifade ediyor.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre İran devlet başkanı Reisi; Erdoğan ile görüşmesinde İran’ın Karabağ’ın işgalden kurtarılmasına sıcak baktığına ve bu bölgenin imarı için hazır olduklarına değinerek, bölgedeki uluslararası, tarihi ve jeopolitik sınırların değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor.

İran da BOP eşbaşkanının ne yaptığını tam görememekle birlikte Ermenistan sınırının ya da bir başka deyişle komşularının değişmesini istemediğini ifade ediyor.

İran ve Rusya, tam olarak Türkiye’deki iktidarın BOP ile bağlantısının farkında değil.

İkisi de Suriye’nin federasyona geçişini, toprak bütünlüğü korunuyor zannederek Astana’da masaya oturdular.

Suriye’nin parçalanmasına ön ayak oldular.

Diğer yandan Esad ile diyalog gibi söylemler projeden vazgeçme değil Esad’ı, ülkeyi terk etmesi konusunda ikna etme çalışmalarıdır. Artık Suriye diye bir devlet yoktur.

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, dün Ermenistan’a geldi.

Dünyaya özellikle de Türkiye kamuoyuna, sözde Ermeni soykırımı mesajları verecek ama kapalı kapılar ardında ise Zengezur Koridoruna, Ermenistan’ı ikna edecek.

Böylece Rusya’yı nefessiz bırakacak ve İran’ı kuşatacak koridor açılmış olacak.