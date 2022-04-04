Zelenskiy, katliam iddiasının ardından Bucha’ya gitti
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Zelenskiy, katliam iddiasının ardından Bucha’ya gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus güçlerinin çekildiği Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Bucha’da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı

Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin’e geçerek incelemelerde bulundu. (İHA)

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