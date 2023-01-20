Zelenski: Yüzlerce teşekkür yüzlerce tank değil
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Zelenski: Yüzlerce teşekkür yüzlerce tank değil

NATO’nun Ramstein Hava Üssünde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısında video konferans yöntemiyle konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Size yüzlerce kez teşekkür edebilirim ve bu şimdiye kadar yaptıklarımıza bakıldığında kesinlikle haklı ve adil olacaktır, ancak yüzlerce teşekkür ederim yüzlerce tank değil ifadelerini kullandı.

NATO ülkeleri Savunma Bakanlarının katıldığı NATO’nun Ramstein Hava Üssünde bugün yapılan Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Size yüzlerce kez teşekkür edebilirim ve bu şimdiye kadar yaptıklarımıza bakıldığında kesinlikle haklı ve adil olacaktır, ancak yüzlerce teşekkür ederim yüzlerce tank değil ifadelerini kullandı.

Zelenski konuşmasında Rus topçularına ve hava saldırılara karşı gerekli silahlar yerine kelimeleri koyamayacağını vurgulayıp Hızlanmak zorundayız! Sizinle müzakere ettiğimiz hava savunma ve topları, zırhlı araçlar ve tanklar gibi zaman da ortak silahımız haline gelmeli dedi. (DHA)

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