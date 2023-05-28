Zelenski, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya savunma sanayisinde faaliyet gösteren 220 şirket ve 51 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, Bir başka yaptırım günü. Terör için çalışan ve çoğu Rus olan tüzel ve gerçek kişilere yönelik yaptırımlar açıklıyoruz. Toplamda 220 şirket ve 51 kişi. Bunlar savunma sanayi işletmeleri ve ilgili Rus şirketleridir. Savaşa hizmet eden şirketlerdir dedi.

BAZILARI RUSYA DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Zelenski, bazı şirket ve kişilerin Rusya sınırları dışında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, Bunların hepsi terörist devletin topraklarında faaliyet göstermiyor, bazıları başka ülkelerde. Ancak herkes küresel baskı görecek. Adım adım, doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya için çalışan herkes hakkında eksiksiz veri topluyoruz. Bu kişilerin her biri engellenecek ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA KARŞI GELEN, MARJİNALLEŞİR

Zelesnki, Rusya’nın kaybedeceğini belirterek, Dünya yaşamı korumamıza yardımcı oluyor. Dünyaya karşı gelen herkes marjinalleşecektir. Rusya hiçbir şey kazanmayacak ve her şeyi kaybedecektir. Terör konusunda ona bir şekilde yardım etmeye çalışanlarla birlikte dedi. (DHA)