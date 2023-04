Zelenski: Rusya Zaporijya’yı bombaladı, 2 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus ordusunun S-300lerle Zaporijyayı vurduğunu belirterek, saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Hastanede tedavisi süren yaralı kadının durumunun kritik olduğunu söyleyen Zelenski saldırıya tepki göstererek, Terörist devlet bu Palm Sundayi (Dallar Bayramı) işte böyle geçiriyor. Rusya bu şekilde kendisini dünyadan, insanlıktan daha da soyutluyor. Her Hıristiyan bayramı bize nasıl olacağını bilmesek de kötülüğün kaybedeceğinden emin olmamız gerektiğini öğretir. İnanmak zorundayız ve inanıyoruz. Kötülüğün yenilgisini yaklaştırmalıyız ve biz onu yaklaştırıyoruz. Dünya bizimle birlikte duruyor. Her ay, her hafta destek artıyor, bizi destekleyenlerin, cesaretimizi ve hayata olan inancımızı destekleyenlerin çemberi genişliyor. Şu anda Ukrayna’nın yanında olan dünyadaki herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. (DHA)