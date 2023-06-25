Zelenski: Dünya, Rusya’nın hiçbir şeyi kontrol etmediğini gördü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın hiçbir şeyi kontrol etmediğinin görüldüğünü, yaşananların tam anlamıyla bir kaos olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Rusya’da Wagner grubunun isyanının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Bugün dünya Rusya’nın hiçbir şeyi kontrol etmediğini gördü. Hiçbir şeyi. Tam bir kaos. Herhangi bir öngörülebilirlik yok. Bunlar tamamen silahlarla dolu Rus topraklarında yaşanıyor. Dünya korkmamalı. Bizi neyin koruduğunu biliyoruz. Sadece birliğimiz. Ukrayna, Avrupa’yı herhangi bir Rus gücünden kesinlikle koruyabilecektir ve onlara kimin komuta ettiği önemli değildir. Biz koruyacağız” dedi.

KREMLİN’DEKİ ADAM KORKMUŞ VE SAKLANIYOR

Konuşmasının diğer bölümüne Rusça devam eden Zelenski, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldı. Zelenski, Rusça söyleyeceğim. Kremlin’deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yerlerde saklanıyor, kendini göstermiyor. Artık Moskova’da olmadığından eminim. Bir yerleri arıyor ve bir şeyler soruyor. Neden korktuğunu biliyor çünkü bu tehdidi kendisi yarattı. Tüm kötülükler, tüm kayıplar, tüm nefret, bunları yayan kendisi” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki varlığının Rusya’ya yıkım getireceğini belirterek, Askerleriniz Ukrayna topraklarında ne kadar uzun süre kalırsa, Rusya’ya o kadar fazla yıkım getireceklerdir. Bu kişi Kremlin’de ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar çok felaket yaşanacaktır dedi.

(DHA)