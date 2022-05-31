Zelenski: 24 Şubat’tan beri 32 medya temsilcisi öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rus bombardımanında hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoffun meslektaşlarına ve ailesine başsağlığı dileyerek, (Frederic) 24 Şubattan sonra öldürülen 32nci medya temsilcisi oldu dedi.

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşla ilgili son duruma dair bilgi veren Zelenski, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Avdiivka, Kurakhove, Slovyansk ve diğer bazı yerleşim yerlerinin Rusya için kilit hedefler olmaya devam ettiğini belirterek, Rus ordusu, savunucularımıza giderek daha fazla baskı uygulamak için belirli bölgelerde ezici güçler toplamaya çalışıyor. Donbas’ta, Rus ordusunun maksimum savaş gücü şimdi toplanıyor ifadelerini kullandı. Zelenski, Rus birliklerinin Harkivi, Sumi bölgesini bombaladığını ve Herson bölgesi için mücadelenin devam ettiğini ifade etti.

24 ŞUBATTAN BERİ 32 MEDYA TEMSİLCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zelenski, Luhansk bölgesinde Rusya birliklerinin yerel halkın ardından bir araca ateş açarak çatışma bölgelerinden tahliyeyi engellediğini belirterek, Fransız TV kanalı BFM TV’de çalışan Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoffun bombardımanda öldürüldüğünü söyledi. Zelenski, Bir aydan daha uzun bir süre önce, bu özel TV kanalına bir röportaj verdim. Bu, tam ölçekli bir savaş sırasında Fransız medyasıyla yaptığım ilk röportajdı. Frederic’in meslektaşlarına ve ailesine içten başsağlığı diliyorum. (Frederic) 24 Şubattan sonra öldürülen 32nci medya temsilcisi oldu dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerine dair de bilgi veren Zelenski, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Kiev’i ziyaret ettiğini ve yaptırımların güçlendirilmesi, Ukrayna’ya savunma desteği, dünyadaki gıda krizinin tırmanmasını önlemek için daha hızlı hareket etme ihtiyacı gibi konularda görüştüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Zelenski, özellikle gıda güvenliği başta olmak üzere Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından normal trafiğin nasıl sağlanacağı, Ukrayna-Türkiye arasında daha fazla savunma iş birliği gibi konularda görüştüklerini belirtti.

ÜLKEMİZDEKİ AMBARLARDA BULUNAN 22 MİLYON TON TAHILI İHRAÇ EDEMİYORUZ

Rusya’nın, Ukrayna ihracatını bloke etmesinin durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırdığını belirten Zelenski, Rusya’nın Karadeniz’deki limanlarımızı bloke etmesi ve Azak Denizi kıyılarında bizim tarafımıza el koyması nedeniyle ülkemizdeki ambarlarda bulunan 22 milyon ton tahılı ihraç edemiyoruz. Bu, dış pazara girecek olan hacimdir. Rusya’nın ihracatımızı bloke etmesi durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırıyor. Sonuç olarak, gıda farklı ülkelerde giderek daha pahalı hale geliyor. Sonuç olarak, kıtlık tehdidi var. Afrika’da, Asya’da, bazı Avrupa ülkelerinde şeklinde konuştu. Bunun tırmanarak yeni bir göçmen krizine dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunan Zelenski, Rus liderliğinin açıkça istediği şey bu. Bu sorunu bilinçli olarak yaratıyorlar. Böylece tüm Avrupa zorluklarla karşı karşıya kalmış olacak dedi. (DHA)