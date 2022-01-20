Zamlara rağmen doğalgaz tüketimi tarihi rekoru kırdı

Türkiye’nin günlük doğalgaz tüketimi dün 287,6 milyon metreküple rekor kırdı. Önceki rekor 19 Ocak 2021’de kaydedilen 279 milyon metreküplük tüketimdi.

Zamlara rağmen kışın bastırmasıyla doğalgaz tüketiminde zirve görüldü.

Türkiye’de dün 287 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Sozcu.com.tr’nin BOTAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 279 milyon metreküple 19 Ocak 2021’de gerçekleşmişti.

19 Ocak 2022’de tüketim 287,6 milyon metreküpe ulaştı.

Dün toplam giriş miktarı ise 259,2 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz ile elektrik üretiminin payı dün yüzde 33,10 olarak gerçekleşti.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜKSELİŞTE

2022 yılı Ocak ayının ilk 19 gününde Türkiye’nin toplam doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 4 milyar 568 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye’nin toplam doğalgaz tüketimi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,9 artışla 61 milyar 552 milyon metreküp olmuştu.

Doğalgaz abone sayısındaki, elektrik üretiminde doğalgazın payındaki ve sanayi üretimindeki artışlar, doğalgaz tüketimi ve ithalatında artışı beraberinde getiriyor.

İRAN VANAYI KAPATTI, BOTAŞ SINIRLADI

Öte yandan, Botaş, İran’dan alınan gaz miktarının 17 Ocak itibarıyla üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibarıyla da sıfırlandığını duyurmuştu.

Botaş, söz konusu sorun nedeniyle sanayi ve santrallere gaz tedarikini, ikinci bir karara kadar, günlük ortalama tüketimlerinin yüzde 60’ıyla sınırlandırdı.