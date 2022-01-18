Zam rekortmeni kağıt, matbaacıları zora soktu

Kağıt fiyatları matbaacıların belini büküyor. TÜİK verilerine göre 2021’de zam şampiyonu olan kağıt ürünlerindeki fiyat artışları matbaacıların sabit bir ücret belirlemesini engelliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kâğıtlarda gerçekleşti. Meslekleri gereği sürekli kâğıt tedarik etmek zorunda olan baskı ve matbaa işiyle uğraşan esnaf, sabit bir ücret tarifesi belirleyemediklerini söyledi.

Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan fiyat artışı yüzünden sabit bir ücret de belirleyemediklerini söyleyen matbaacılar, müşterilerinin de, kendilerinin de bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar.

HENÜZ FİYATLAR SABİTLENEMEDİ

Eskişehir’de davetiye ve ürün baskı işi yapan Yasemin Demirbilek, işlerinin tamamen kâğıt tedariki ile alakalı olduğunu belirterek, dolar bazında gelen yüksek zamlara yetişemediklerini kaydetti.

Uzun zamandır belli bir fiyat tarifesi oturtamadıklarını aktaran Demirbilek, “Bu süreçte yaptığımız promosyon ürünlerimiz, takvimler, basılı materyaller olsun fiyatlarımızı, halen ne yazık ki sabitleyemedik. Buraya gelen müşterilerimiz fiyat konusunda her gün yaşanan değişikliklerden mustarip, biz de bu durumu açıklamakta zorlanıyoruz. Her gün fiyat değişiyor. Selülozik kağıdın Türkiye’de üretilmesi, ambalajlık karton ve kağıtların yerli üretiminin teşvik edilmesi, bu sektörün dışa bağımlı olmaktan kurtarılması şarttır” diye konuştu.

KUR FARKI EKSTRA MALİYET

Kurda yaşanan inişin fiyatlarını eski haline getirmediğini söyleyen Demirbilek, bunun uzun bir süreci kapsadığını ifade etti. Kâğıtta yaşanan yüksek fiyat artışının sadece kurla ilgili olmadığına değinen Demirbilek, “Sadece kur artışıyla alakalı değil bu durum. Zaten bir zam gelecekti, ama bu zammın üzerine bir de kur artışı eklenmiş oldu. Mesela yüzde 50 zam gelecekti, bunun üzerine kuru da eklediler ve biz de o şekilde almaya devam ettik. O yüzden bizim için ekstra bir maliyet olmuş oldu” dedi.

‘FİYATLARI BİZ ARTIRMIYORUZ’

Müşterilerinin bu durumdan hiç memnun olmadığını, bu zamların sadece basımcıların elinde olduğunun düşünüldüğünü belirten Demirbilek, “Bizim fiyatları kendi isteğimize göre arttırdığımızı düşünüyorlar. Ama ne yazık ki biz öyle yapamıyoruz, yapmıyoruz da. Fırsatçılık asla yapmıyoruz çünkü bizim maliyetimiz belli. Sadece kâğıt değil, toner maliyeti de var. Bunlar tamamen döviz bazında aldığımız malzemeler. Bunların artması bizim yaptığımız malzemenin de fiyatını arttırıyor. Bu şekilde müşterilerimizden her gün ‘Neden bu kadar artıyor, her gün fiyat mı değişir’ gibi tepkiler alıyoruz, ama bu bizim elimizde olan bir şey değil” ifadelerini kullandı.

(İHA)